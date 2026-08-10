Однокомнатная квартира двухэтажного дома горела в Плюссе

Однокомнатная квартира двухэтажного жилого дома на 12 помещений горела на улице Ленина в Плюссе 9 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 16:01. В комнате огнем повреждены стена и пол. Предположительной причиной стала неосторожность при курении.

На месте работали четыре специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники. Спасена квартира.

В это же время в селе Ляды Плюсского муниципального округа повреждена огнем хозяйственная постройка.

Предположительной причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

Возгорание ликвидировали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники. Спасены жилой дом и три хозпостройки.

Часами ранее, в 01:00, в деревне Макарово Палкинского округа сгорела баня. Причина, предположительно, – недостаток изготовления печи. На месте работали три специалиста МЧС России и одна единица техники.

А в субботу в 13:27 в деревне Лобани Усвятского округа сгорела баня.

Предположительно, причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Возгорание ликвидировали три специалиста областной пожарной охраны России и две единицы техники.

Спасены жилой дом и хозяйственная постройка.