Хозпостройка горела в Великолукском округе из-за короткого замыкания

Хозяйственная постройка горела в деревне Гороховый Бор Великолукского муниципального округа из-за короткого замыкания 8 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В субботу в 05:34 в великолукской деревне Гороховый Бор в хозяйственной постройке выгорели изнутри по всей площади стены и кровля. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники. Огнеборцами спасены три хозяйственные постройки.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости следить за состоянием электрооборудования и электропроводки, также для раннего обнаружения возгорания необходимо установить в жилье автономный пожарный извещатель и соблюдать правила пожарной безопасности с источниками открытого огня.