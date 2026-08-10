Мужчина утонул в результате нетрезвого купания в Стругокрасненском округе

В Стругокрасненском округе проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в озере, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводят процессуальную проверку по факту обнаружения на берегу озера Лапинское вблизи деревни Лапино тела мужчины с признаками утопления.

По предварительным данным, мужчина во время отдыха на берегу озера распивал спиртные напитки, после чего отправился купаться и нырнул в воду с расположенных на берегу мостков. Спустя непродолжительное время его тело было обнаружено в воде отдыхающей женщиной, которая доставила его к берегу и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного следователями регионального следственного управления, телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.