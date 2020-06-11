Происшествия

Вынесен приговор пяти преступникам, сливавшим топливо в дновском локомотивном депо

В Псковской области вынесен приговор пяти участникам организованной преступной группы, которые похищали нефтепродукты, принадлежащие ОАО «РЖД». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Установлено, что члены организованной группы сливали дизельное топливо из топливной системы тепловозов и дизельное масло из бочек, находящихся на территории эксплуатационного локомотивного депо Дно ОАО «РЖД». Всего было похищено более 10 тонн топлива и 2 тонны масла. Кроме того, один из подсудимых по месту жительства незаконно хранил боеприпасы – 100 патронов калибра 5,6 мм.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности членов преступной группы и в зависимости от роли каждого в содеянном назначил 4 лицам наказание в виде реального лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 2 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, один осужденный приговорен к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.