Мошенники выманили у жителей Пскова и Острова свыше 700 тысяч рублей

Неизвестные злоумышленники по телефонам и в мессенджерах обратились к некоторым жителям Пскова и Острова и завладели из сбережениями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД РФ по Псковской области.

Мошенники предлагали собеседникам якобы во избежание крупных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасные счета» или произвести их декларирование. Других граждан махинаторы оставили без денег, пообещав организовать для них дополнительный заработок в Сети. А отдельных пользователей аферисты лишили денежных средств при осуществлении операций купли-продажи товаров, в том числе под предлогом приобретения билетов на спектакль.

В итоге потерпевшие, поддавшись на ухищрения аферистов, не досчитались в общей сложности свыше 700 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.