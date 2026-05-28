Жилой дом сгорел в печорской деревне Сенно

Жилой дом сгорел в деревне Сенно Печорского муниципального округа 27 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 18:11. В надворной постройке уничтожена кровля по всей площади. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие

короткого замыкания. Возгорание ликвидировали пять специалистов областной противопожарной области и две единицы техники.

Ранее, в 11:24, поступило сообщение о пожаре в деревне Медведково Великолукского округа. Сгорел нежилой дом. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. На месте работали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 17:11 в Пскове на улице Сосновой произошло возгорание хозяйственной постройки. Постройка повреждена огнем. Причина устанавливается. Хозпостройка спасена. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 18:39 на улице Народной в Пскове в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в подвальном помещении огнем повреждена электропроводка. Предположительной причиной является аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие

короткого замыкания. Привлекались десять специалистов МЧС России и четыре единицы техники.