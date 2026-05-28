 
Происшествия

Жилой дом сгорел в печорской деревне Сенно

0

Жилой дом сгорел в деревне Сенно Печорского муниципального округа 27 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 18:11. В надворной постройке уничтожена кровля по всей площади. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие 
короткого замыкания. Возгорание ликвидировали пять специалистов областной противопожарной области и две единицы техники.

Ранее, в 11:24, поступило сообщение о пожаре в деревне Медведково Великолукского округа. Сгорел нежилой дом. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. На месте работали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 17:11 в Пскове на улице Сосновой произошло возгорание хозяйственной постройки. Постройка повреждена огнем. Причина устанавливается. Хозпостройка спасена. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 18:39 на улице Народной в Пскове в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в подвальном помещении огнем повреждена электропроводка. Предположительной причиной является аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие
короткого замыкания. Привлекались десять специалистов МЧС России и четыре единицы техники.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026