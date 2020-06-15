Происшествия

В ложном доносе о краже обвиняется жительница Пыталовского района

Прокурор Пыталовского района утвердил обвинительное заключение в отношении 58-летней местной жительницы. Она обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В ходе следствия установлено, что в феврале 2020 года злоумышленница обратилась в ОМВД России по Пыталовскому району с заявлением, в котором указала заведомо недостоверные сведения о хищении у нее телевизора и трех соковыжималок. После обращения была инициирована деятельность правоохранительных органов по проверке данной информации. Вместе с тем указанные в заявлении обстоятельства в ходе проведенной доследственной проверки не нашли своего подтверждения.

Установлено, что факт хищения имущества вымышленный, в связи с чем в отношении заявителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ, которое по результатам расследования направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 306 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в размере до сто двадцать тысяч рублей до лишения свободы на срок 2 года.