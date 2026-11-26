За несколько месяцев трое жителей Великих Лук успели побывать в самых точках города, где можно было поживиться чужим имуществом. В одном из магазинов злоумышленники вынесли сотни пачек сигарет, десятки бутылок алкоголя, зажигалки и даже коробки конфет. Ущерб превысил 189 тысяч рублей. Из мастерской забрали оверлок и мобильный телефон, из гаражей — сварочные аппараты, электроинструменты, лодки и лодочный мотор. В одном из эпизодов добычей стали четыре автомобильные покрышки. Самой масштабной оказалась кража из гаража местного жителя: оттуда исчезли две надувные лодки, лодочный мотор, бензобур, электропилы, перфораторы, дрели и десятки других инструментов. Ущерб составил более 316 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих мужчин и признал их виновными в серии краж. С учётом всех обстоятельств преступлений суд назначил каждому наказание, а также постановил взыскать с осуждённых причинённый потерпевшим материальный ущерб в солидарном порядке. Поскольку часть похищенного имущества была возвращена потерпевшим, сумма взыскания материального вреда составила 163 тысячи рублей.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов города Великие Луки. Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции и применение принудительных мер.

В целях обеспечения своевременного погашения задолженности судебный пристав ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, наложил арест на его банковские счета и установил запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащими ему объектами недвижимости и транспортными средствами. Также сотрудник ведомства вынес штрафную санкцию в виде исполнительского сбора и ограничил должника в специальном праве.

Видя все уведомления и ограничения в рамках исполнительного производства и понимая, что сумма сбора будет расти, мужчина оплатил задолженность онлайн и направил квитанцию посредством ЕПГУ в службу судебных приставов.

Денежные средства были перечислены взыскателю, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.