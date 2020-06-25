Происшествия

Пскович лишился 150 тысяч рублей при попытке купить иномарку

Жители Псковской области стали жертвами дистанционного мошенничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 40-летний пскович на одном из интернет-сайтов заинтересовался объявлением о продаже иномарки. Продавец при общении запросил предоплату. Затем под предлогом возмещения неких издержек попросил еще денег. В итоге горожанин перевел 150 тысяч рублей, но автомобиля так и не дождался. Его собеседник просто перестал выходить с ним на связь. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках горожанин разместил на популярном сайте объявление о продаже охотничьего ножа. А 23 июня ему позвонил «покупатель». Он попросил предоставить ему реквизиты банковской карты для перевода на нее оплаты за товар, что горожанин и сделал. В результате с его карты незнакомец списал свыше шести тысяч рублей.

Другой великолучанин 23 июня на одном из сайтов обнаружил объявление о продаже часов. Он созвонился с продавцом. И тот сначала запросил адрес его электронной почты, а затем реквизиты банковской карты. Горожанин информацию предоставил. Это привело к тому, что на своей карте он не досчитался более шести тысяч рублей. Как оказалось, этот сайт был фейковым.

По данным фактам проводятся проверки.