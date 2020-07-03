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235 тысяч рублей заплатила великолучанка за «спасение» дочери

03.07.2020 20:52|ПсковКомментариев: 0

Телефонные мошенники обманули пожилую великолучанку на 235 тысяч рублей. Виной всему - пренебрежение элементарными правилами безопасности и желание спасти дочь.

По версии следствия, в Великих Луках 2 июля 82-летней местной жительнице позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем. Он сообщил, что ее дочь якобы задержана за совершение тяжкого преступления. Спасти ее от преследования можно, переведя энную сумму денег.

Великолучанка решила все-таки позвонить сначала дочери. Та заявила, что с ней все в порядке. Однако на все возражения пенсионерки «следователь» заявил, что дочь просто не хочет ее расстраивать.

В итоге пожилая женщина по настоянию незнакомца перевела за несколько операций через банкомат на указанные им номера 235 тысяч рублей. Только после этого она убедилась в том, что стала жертвой мошенника. Возбуждено уголовное дело.

Еще одна жительница Великих Лук 1 июля лишилась денег, доверившись мнимому банковскому служащему. По аналогичной мошеннической схеме в общей сложности свыше 150 тысяч рублей не досчитались псковская пенсионерка, 1948 года рождения, и 47-летняя жительница Псковского района. Ведется расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей
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