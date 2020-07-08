Происшествия

Пять обысков провели в фирмах лидера реготделения «Родины»

В фирмах руководителя Псковского регионального отделения партии «Родина» Константина Вилкова, специализирующихся на лесозаготовках, в конце недели провели пять обысков. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По его словам, обыски связаны с лесным участком в 70 га на юге области, который, вероятно, по ошибке спилил один из компаньонов Вилкова.

«Я пока сам не разобрался, что это такое и с чем связано, есть ли основания для возбуждения уголовного дела или нет. Я в этом деле выступаю лишь в качестве свидетеля. И как свидетеля меня в рамках этого уголовного дела допросили. Любопытно только, что из всех контрагентов, кто работает с этим компаньоном, только в моих компаниях были проведены обыски. Пока мне сложно дать происходящему оценку. Мы намерены разобраться в ситуации в понедельник», - прокомментировал он.

Константин Вилков подчеркнул, что лично к нему претензий со стороны правоохранительных органов нет. «Во всяком случае пока», - добавил он.

«У меня есть всему происходящему объяснение, но пока я его придержу при себе. Надеюсь, в понедельник будет понятно, прав я или нет», - заключил Константин Вилков.