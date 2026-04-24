Белоруса арестовали в Невеле по обвинению в убийстве

Невельский районный суд заключил под стражу гражданина Республики Беларусь, обвиняемого в убийстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Органом следствия иностранный гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.

По предварительной информации, утром 21 апреля в районе дома №1 на станции Невель-2 обвиняемый поссорился с местным жителем, накинул на шею мужчины веревку и задушил его.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.