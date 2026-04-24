 
Происшествия

Полицейские раскрыли кражу прицепа из гаража в Великих Луках

0

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки по горячим следам раскрыли кражу прицепа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 апреля в полицию за помощью обратился пожилой горожанин, который сообщил, что у него из гаража вблизи улицы Шевченко похитили автомобильный прицеп. По предварительным сведениям, причиненный ущерб составил 30 тысяч рублей.

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался работник одного из великолукских предприятий, мужчина 1987 года рождения. Похищенный прицеп полицейскими обнаружен и изъят.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ведется следствие.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026