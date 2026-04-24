Полицейские раскрыли кражу прицепа из гаража в Великих Луках

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки по горячим следам раскрыли кражу прицепа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 апреля в полицию за помощью обратился пожилой горожанин, который сообщил, что у него из гаража вблизи улицы Шевченко похитили автомобильный прицеп. По предварительным сведениям, причиненный ущерб составил 30 тысяч рублей.

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался работник одного из великолукских предприятий, мужчина 1987 года рождения. Похищенный прицеп полицейскими обнаружен и изъят.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ведется следствие.