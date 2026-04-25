 
Происшествия

Женщина‑водитель сбила пешехода в Великолукском округе

0

Ночью 25 апреля в Великолукском муниципальном округе случилось дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом, пишут «Великолукские новости».

Фото: «Великолукские новости»

Авария произошла в 01:10 на 664‑м км автодороги Устюжна — Великие Луки — Невель.

По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot 206 (женщина 1989 года рождения) выбрала скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства. В результате она не справилась с управлением и совершила наезд на неустановленного пешехода, который двигался во встречном направлении по проезжей части.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026