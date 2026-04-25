Женщина‑водитель сбила пешехода в Великолукском округе

Ночью 25 апреля в Великолукском муниципальном округе случилось дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом, пишут «Великолукские новости».

Авария произошла в 01:10 на 664‑м км автодороги Устюжна — Великие Луки — Невель.

По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot 206 (женщина 1989 года рождения) выбрала скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства. В результате она не справилась с управлением и совершила наезд на неустановленного пешехода, который двигался во встречном направлении по проезжей части.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и скончался до приезда скорой медицинской помощи.