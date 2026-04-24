Шесть палов травы зафиксировали в Псковской области за минувшие сутки

За минувшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения региона реагировали на шесть ландшафтных пожаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Палы травы зафиксированы на общей площади 7,025 га.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.