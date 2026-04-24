Москвича будут судить в Пыталово за контрабанду культурных ценностей

Пыталовский районный суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде культурных ценностей в отношении жителя Москвы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Согласно предъявленному обвинению, подсудимый Фурт, действуя в составе организованной группы, в июне 2023 года привлек к совершению преступления человека, которому передал для незаконного перемещения в Германию предметы кухонно-бытовой утвари в количестве 85 штук. Среди них - столовое серебро, посуда из фарфора, предметы сервировки стола, относящиеся к культурным ценностям, стоимость составила более 1,6 миллиона рублей.

При прохождении таможенного контроля в международном автомобильном пункте пропуска незадекларированные перевозимые культурные ценности были перемещены через таможенную границу ЕАЭС, однако при прохождении дальнейшего пограничного контроля их обнаружили и изъяли.

Мужчине также вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 294 УК РФ (вмешательство в деятельность прокурора и следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела).

Фурт обвиняется в том, что в феврале 2026 года, находясь под домашним арестом по месту жительства в Москве, скрылся в Республику Белоруссия для дальнейшего следования в Литовскую Республику, однако был задержан сотрудниками белорусских пограничных органов и депортирован в Российскую Федерацию.

Суду предстоит разобраться в обстоятельствах дела и дать правовую оценку действиям обвиняемого.

В настоящее время уголовное дело передано в производство судьи, назначено судебное заседание для решения вопроса об избрании меры пресечения обвиняемому.