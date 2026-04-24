Гараж подожгли в кооперативе «Микрон» в Великих Луках

Гараж горел на улице Гастелло в гаражном кооперативе «Микрон» в Великих Луках 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. 

Фото: Главное управление МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 06:47. Гараж выгорел изнутри. Также от огня пострадал соседний гараж: огнем повреждена боковая стена. Возможной причиной стал поджог. На месте работали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники, спасены четыре гаража.

В этот же день в 07:00 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Лесной в деревне Гусаково Великолукского муниципального округа. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Спасены жилой дом и хозяйственная постройка. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Днем областные пожарные ликвидировали возгорание бесхозного строения в деревне Коскино-2 Бежаницкого муниципального округа. Возгорание, предположительно, произошло из-за неосторожного обращения с огнем. На месте работали четверо областных пожарных и две единицы техники.

В 14:24 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Бехтерево Палкинского округа. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали три специалиста и две единицы техники. Спасены садовый дом, гараж и хозяйственная постройка.

Вечером огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание мусора в неэксплуатируемом строении в деревне Земляничино Великолукского округа. Огнем уничтожена кровля. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении. На месте работали десять специалистов МЧС России и три единицы техники. Спасены два строения и электроподстанция.

В 21:11 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в деревне Михалкино Новоржевского округа. Возгорание, предположительно, произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Огонь ликвидировали пять областных пожарных и две единицы техники, спасен жилой дом.

