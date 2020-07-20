Происшествия

Жители Петербурга совершили разбойное нападение на крупного великолукского бизнесмена

Сотрудниками уголовного розыска раскрыт разбой, совершенный в южной столице региона в конце весны этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18 мая к стражам порядка обратился 70-летний великолучанин с заявлением о хищении имущества на сумму более миллиона рублей. Потерпевший пояснил, что двое вооруженных неустановленных лиц вечером вломились в его квартиру и, угрожая оружием, завладели деньгами, банковскими картами и другими ценностями.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, пострадавший - крупный великолукский бизнесмен и бывший депутат Псковского областного Собрания (с 2002 по 2016 годы) Борис Каракаев.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены лица, подозреваемые в разбое. Ими оказались три жителя Санкт-Петербурга - 1982, 1992 и 1994 годов рождения. Их удалось задержать с поличным после совершения аналогичного разбойного нападения на юге страны. При проведении обыска в квартире злоумышленников была обнаружена часть похищенного имущества великолучанина.

Расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации.