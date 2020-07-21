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Вандалы уничтожили табличку на памятнике Леону Поземскому в Пскове

Вандалы уничтожили металлическую табличку на памятнике Леону Поземскому, установленном в Сквере павших борцов в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил секретарь Псковского горкома КПРФ Сергей Богданов.

«Рядом с памятником сломан фонарный столб и, скорее всего, это дело рук одних и тех же нелюдей», - добавил он.

По данному факту сегодня подано заявление в полицию, отметил автор сообщения.

«На протяжении последних 25 лет мы постоянно наблюдаем подобные факты в нашем славном городе-герое Пскове. Так, еще в 90-х годах неизвестными были уничтожены многочисленные фрагменты с монумента Красной Армии в Крестах. Там уже нет того, что было. Многие части памятника в Крестах были отломаны и сданы на металл. Будут ли восстанавливать все это и кто это сможет?» - прокомментировал Сергей Богданов и подчеркнул, что комсомольцы и коммунисты Пскова возмущены происходящим.

«Оставлять все эти факты безнаказанными - преступление. Виновные должны быть установлены и к ним должны быть применены самые строгие меры. Псковский городской Комитет КПРФ и комсомольская организация города Пскова берут на контроль данный факт вандализма», - заявил Богданов.