Трактор и мотороллер сгорели в псковской деревне Жидилов Бор

Возгорание произошло в деревне Жидилов Бор Псковского муниципального округа 4 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 2:10. В результате пожара сгорели: гараж, трактор Т-25А, мотороллер «Вулкан» 2011 года выпуска. В жилом доме огонь повредил наружную обшивку. Пострадавший от госпитализации отказался.

Причина – предположительно, аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

В тушении участвовали пять специалистов МЧС России и две единицы техники. Спасен жилой дом.