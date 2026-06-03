Более 10 БПЛА противника уничтожили в небе над Псковской областью

Более 10 БПЛА противника уничтожено в небе над Псковской областью за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в Мах.
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Приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения смертельно опасно. Боевые части БПЛА запрограммированы на самоликвидацию после падения, чтобы нанести максимальный урон гражданскому населению и представителям оперативных служб.
«Если вы стали свидетелем падения БПЛА, незамедлительно сообщите по телефону: 112 или 8(8112)72-52-00; проинформируйте любого известного вам представителя органов власти, безопасности или АНО «Дружина». До прибытия представителей оперативных служб организуйте дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости), чтобы предупредить приближение случайных лиц к месту падения. Своевременное обнаружение обломков БПЛА крайне важно для специальных служб!» - сказал Михаил Ведерников.