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Полиция установила личности похитителей цветов у памятника Кирову в Пскове

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Полиция установила личности, похитивших цветы у памятника Кирову в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс‑службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Как уточнили в пресс‑службе УМВД России по Псковской области, ими оказались две псковички 1981 и 1988 годов рождения.

По словам женщин, они решили выкопать клубни цветов, поскольку предположили, что те никому не нужны. Своими действиями они планировали сохранить растения, чтобы впоследствии посадить их на собственных участках.

«На данный момент полицейскими устанавливается причиненный ущерб, после чего действия женщин будут квалифицированы в соответствии с законодательством нашей страны», - отметили в пресс-службе УМВД.

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