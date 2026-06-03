Великолучанин подозревается в краже продуктов из магазина на Октябрьском проспекте

Подозреваемого в краже задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно отреагировал на сигнал «Тревога», поступивший из сетевого магазина, расположенного на Октябрьском проспекте в Великих Луках.

В магазине сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хищении продуктов питания. Им оказался великолучанин 2003 года рождения.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.