Невельчанина подозревают в краже 27 товаров из пункта выдачи заказов

По версии следствия, в период с декабря 2025 года по май текущего года в Невеле из пункта выдачи заказов одного из крупных российских маркетплейсов в доме на улице Маншук Маметовой украли 27 единиц товара. Причиненный ущерб составил более 36 тысяч рублей, сообщили в управлении МВД России по Псковской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Невельский», установлен безработный ранее судимый житель Невеля, мужчина 1991 года рождения, подозреваемый в этом преступлении.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.