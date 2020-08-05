Происшествия

Жителя Опочки будут судить за сбыт марихуаны

Прокуратура Опочецкого района провела проверку соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства при принятии следственным органом решения о возбуждении уголовного дела по факту сбыта наркотических средств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что 15 июня житель Опочки в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия незаконно сбыл лицу, выступающему в качестве закупщика наркотических средств, сверток с наркотическим средством – каннабис (марихуана) в значительном размере.

Следственным органом МО МВД России «Опочецкий» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере). Процессуальное решение следственного органа по данному факту прокурором района признано законным и обоснованным.

Санкция за указанное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет со штрафом до 500 000 рублей и с ограничением свободы до 2 лет.