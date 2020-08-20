Происшествия

Гельдтова баня загорелась в Пскове

Возгорание в Гельдтовой бане произошло вечером 20 августа в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на место выезжала третья пожарно-спасательная часть. В настоящее время очаг возгорания ликвидирован.

Как сообщают очевидцы, пожарные оперативно отреагировали на сигнал. Свидетели утверждают, что до их приезда видели детей, которые в панике выбегали из здания.

Гельдтова баня является объектом культурного наследия регионального значения. В марте 2015 года здание бани выкупила компания «Сити Сервис» за 8 миллионов 100 тысяч рублей. Осенью 2019 года инвестор рассказал о своих намерениях провести реконструкцию здания. По договору с муниципалитетом, Гельдтова баня должна сохранить свои функции. После реконструкции в здании планируется баня на 40 человек и кафе.

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На данный момент владельцами получено от органа охраны памятников разрешение на проведение реставрационных работ в срок до 31 декабря 2021 года.