Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Десантный взвод-2020
Резиновые сапоги: за и против
СберМаркет проанализировал покупки псковичей
Рецепт идеального вечера
Собираемся в школу!
Вечное движение жизни
Гонки по вертикали
Здесь будет город-парк
Новая эра городской среды
Медсправки Для водителей
Телефон прямого эфира 56-73-72
В помощь бизнесу
 
 
 
ещё Происшествия 20.08.2020 09:560 Два петербуржца лишились свободы за вооруженное нападение на АЗС в Псковской области 20.08.2020 21:220 Названа предположительная причина возгорания в Гельдтовой бане 20.08.2020 20:493 Гельдтова баня загорелась в Пскове 20.08.2020 14:440 Себежанин наказан за размещение в интернете ролика с призывом к революции 20.08.2020 13:431 Псковичка стала жертвой подруги-мошенницы 20.08.2020 12:150 Опочанин горлышком бутылки ранил посетителя кафе
 
 
 
Самое популярное 15.08.2020 19:488 Момент страшного ДТП с пьяным водителем на Рижском проспекте попал на видео 15.08.2020 18:4425 Пьяный водитель сбил двух пешеходов, одного - насмерть, на Рижском проспекте в Пскове 18.08.2020 15:222 Одну из погибших в ДТП великолучанок тракторист «надел на вилы» на глазах у дочери 16.08.2020 14:397 Губернатор рассказал о появлении двух очагов коронавируса 17.08.2020 16:183 Опубликована новая видеозапись резонансного ДТП на Рижском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Гельдтова баня загорелась в Пскове

20.08.2020 20:49|ПсковКомментариев: 3

Возгорание в Гельдтовой бане произошло вечером 20 августа в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на место выезжала третья пожарно-спасательная часть. В настоящее время очаг возгорания ликвидирован.

Как сообщают очевидцы, пожарные оперативно отреагировали на сигнал. Свидетели утверждают, что до их приезда видели детей, которые в панике выбегали из здания.

Гельдтова баня является объектом культурного наследия регионального значения. В марте 2015 года здание бани выкупила компания «Сити Сервис» за 8 миллионов 100 тысяч рублей. Осенью 2019 года инвестор рассказал о своих намерениях провести реконструкцию здания. По договору с муниципалитетом, Гельдтова баня должна сохранить свои функции. После реконструкции в здании планируется баня на 40 человек и кафе.

Смотрите также
27.07.2020 10:233 Жара по-псковски: что ждет легендарную Гельдтову баню

На данный момент владельцами получено от органа охраны памятников разрешение на проведение реставрационных работ в срок до 31 декабря 2021 года.

Теги: #пожар #МЧС #Гельдтова баня
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Считаете ли вы, что Россия должна вмешаться в ситуацию в Белоруссии?
В опросе приняло участие 421 человек
20.08.2020, 21:470 Безработица в России в июле осталась максимальной за 8 лет 20.08.2020, 21:220 Названа предположительная причина возгорания в Гельдтовой бане 20.08.2020, 21:130 В Пскове строят современный приют для бездомных животных. ФОТО 20.08.2020, 20:493 Гельдтова баня загорелась в Пскове
20.08.2020, 20:370 Турнир среди мастеров по деревянной скульптуре впервые пройдет в Пскове 20.08.2020, 20:240 В Пскове вернут часть левых поворотов на участке Инженерной с новым асфальтом 20.08.2020, 20:190 Для молодых поэтов продлен прием заявок на фестиваль «Словенское поле» 20.08.2020, 20:101 Суд оштрафовал УГХ Пскова на 100 тысяч рублей из-за отсутствия разметки на Балтийской
20.08.2020, 20:030 Колонию в Себежском районе посетил с проверкой прокурор области 20.08.2020, 19:454 Интерактив: Торговцы арбузами создают аварийную ситуацию на рынке «Нива» 20.08.2020, 19:393 На Запсковье появились олени. ФОТО 20.08.2020, 19:240 По псковским улицам с оркестром
20.08.2020, 19:151 Десантники из Конго и Экваториальной Гвинеи впервые примут участие в конкурсе «Десантный взвод» 20.08.2020, 19:042 «Дорого, богато» 20.08.2020, 18:462 Ох, доиграетесь… 20.08.2020, 18:322 В Пскове ликвидируют переход через улицу Горького на перекрестке с Пароменской
20.08.2020, 18:271 Жители Псковской области складируют ветки в контейнеры для ТКО, несмотря на запреты 20.08.2020, 18:200 Александр Козловский: Национальные и партпроекты делают жизнь в районах комфортной 20.08.2020, 18:111 Новейшая дорожная техника поступила в «Псковавтодор» 20.08.2020, 18:020 До +26 градусов ожидается 21 августа в Псковской области
20.08.2020, 18:010 Первоклассникам Пскова рекомендуют носить светоотражатели на рюкзаках 20.08.2020, 17:547 Опубликована инструкция по использованию российской вакцины от коронавируса 20.08.2020, 17:520 В мобильном приложении Сбербанка появилась возможность купить полис ОСАГО 20.08.2020, 17:490 В Пскове автотранспорту разрешат разворот на перекрестке улиц Инженерной и Юности
20.08.2020, 17:451 Половину псковских школ обеспечат спортивными объектами к 2023 году 20.08.2020, 17:301 Псковские единороссы передали в школы экземпляры Конституции с поправками 20.08.2020, 17:180 «Лежачего полицейского» уберут на пересечении улиц Горького и Люксембург в Пскове 20.08.2020, 17:100 В псковском сквере «Кораблик» установили новые скамейки
20.08.2020, 17:010 В Пскове перекроют движение по улице Снятной в районе Чертова ручья 20.08.2020, 16:570 Полицейские помогают псковским семьям собрать детей в школу 20.08.2020, 16:500 Кольцевое пересечение организуют на перекрестке улицы Ижорского батальона и дороги на Писковичи 20.08.2020, 16:472 Мутко заявил, что 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку
20.08.2020, 16:400 95% разметки нанесено около школ и детсадов Пскова 20.08.2020, 16:390 Зеленый театр Пскова может стать местом проведения платных концертов 20.08.2020, 16:300 317 школ и детсадов Псковской области заключили договоры на вывоз ТКО 20.08.2020, 16:250 Андрей Козлов об «уникальном» экономическом комитете
20.08.2020, 16:210 Новый пешеходный переход на Звездной в Пскове оборудуют в этом году 20.08.2020, 16:160 Природу заснятых с МКС объектов объяснил эксперт РАН 20.08.2020, 16:110 «Истории петербургского повесы» представят на Пушкинском театральном фестивале 20.08.2020, 16:010 Семья Абабковых из Пскова стала победителем всероссийского конкурса
20.08.2020, 15:580 28 тысяч котлеток с пюрешкой: чем накормят малышей в школах Псковской области 20.08.2020, 15:520 Любимые вещи можно застраховать в Сбербанке по фотографии 20.08.2020, 15:470 Общественная приемка обновленной музыкальной школы состоялась в Пскове. ФОТО 20.08.2020, 15:223 Защищать псковский Зеленый театр от вандалов будут с помощью охраны и камер
20.08.2020, 15:170 Около тысячи псковичей воспользовались услугой легкого возврата товара 20.08.2020, 15:120 Спектакль «Вертинский. Русский Пьеро» увидят псковичи в сентябре 20.08.2020, 15:047 Александр Козловский: Некоторые кандидаты разочаровываются в своих партиях и переходят в «Единую Россию» 20.08.2020, 15:001 Бассейн «Барс» откроется в ближайшее время в Пскове
20.08.2020, 14:551 Колония в Середке оштрафована на 70 тысяч рублей за разлив мазута 20.08.2020, 14:440 Себежанин наказан за размещение в интернете ролика с призывом к революции 20.08.2020, 14:431 Мобильные телефоны получили в подарок фронтовики в Псковском и Пыталовском районах 20.08.2020, 14:371 «Дикие» туристы облюбовали декорации фильма «Холоп»
20.08.2020, 14:300 Провал у водопроводной колонки устранен вблизи школы №17 в Пскове 20.08.2020, 14:220 Выставка классика советского фотоискусства открылась в Печорском районе 20.08.2020, 14:061 Сотрудников псковского «Горводоканала» чествовали в Пскове 20.08.2020, 14:012 Первый концерт в Зеленом театре Пскова пройдет 25 сентября
20.08.2020, 13:540 Псковская и Ленинградская области будут сотрудничать по обмену архивными документами 20.08.2020, 13:431 Псковичка стала жертвой подруги-мошенницы 20.08.2020, 13:344 Андрей Турчак с женой побывал на свадьбе экс-супруги Федора Бондарчука 20.08.2020, 13:250 Интерактив: Почему получение документов в больнице зависит от сотрудника с «синдромом вахтера»?
20.08.2020, 13:200 Дни Пушкинский поэзии стали памятником карантину - Николай Хондзинский 20.08.2020, 13:050 Роботизированные ломбарды могут появиться в России 20.08.2020, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 20.08.2020, 12:580 Арест автомобиля побудил псковича оплатить долг
20.08.2020, 12:529 Александр Козловский: Трехдневное голосование на выборах позволит избежать вспышек коронавируса 20.08.2020, 12:460 На фестивале «Музыка на воде» не будет дресс-кода 20.08.2020, 12:390 МТС ускорила мобильный интернет в 11 райцентрах Псковской области 20.08.2020, 12:291 О финансовых затруднениях филармонии рассказала Елизавета Барышникова
20.08.2020, 12:223 Псковичей просят сообщать о сборе денег на антикоронавирусные мероприятия в школах 20.08.2020, 12:188 Александр Козловский: Нужно приложить максимум усилий, чтобы из-за конфликта в Белоруссии не пострадали псковичи 20.08.2020, 12:150 Опочанин горлышком бутылки ранил посетителя кафе 20.08.2020, 12:030 Псковская филармония не готова озвучить точные даты возобновления концертной работы
20.08.2020, 11:572 Пскович зашел на почту и выиграл автомобиль 20.08.2020, 11:544 Отменить транспортный налог с 2021 года предложили в Госдуме 20.08.2020, 11:520 «Сообразим на троих»: Сколько должен зарабатывать чиновник? 20.08.2020, 11:470 Николай Хондзинский: Программа фестиваля «Музыка на воде» гармонирует с Мирожским монастырем
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.