Общество

Жара по-псковски: что ждет легендарную Гельдтову баню

«Хорошая баня – лучше сытного обеда», - говорили издревле на Руси. Может, помня именно эту присказку, псковичи с таким интересом и энтузиазмом обсуждают все, что касается общественных бань, - несмотря на то, что у большинства горожан давно есть централизованное водоснабжение. Судьба одной из них - легендарной Гельдтовой бани - псковичей волнует в особенной степени, благо место это, как метко сказал лет пять назад Андрей Турчак, намоленное и намытое.

Правда, сейчас оно в большей степени напоминает стройплощадку реставраторов, и каждый раз, проходя мимо Гельдтовой, каждый уважающий себя горожанин нет-нет да и задастся вопросом: когда баня возобновит работу, останется ли она общественной, сохранится ли ее исторический облик, не пострадает ли Финский парк при выполнении масштабных работ. А главное - можно ли будет после парилки, как встарь, окунуться в бодрящую холодком Пскову? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашей публикации.

Чисто место пусто не бывает

Из уст в уста в Пскове передаются легенды о том, что здесь парились такие столпы российской государственности, как Петр I и Владимир Ильич Ленин. На самом деле в сложной судьбе Гельдтовой бани, открытой в первой половине XIX века, отразились все перипетии нашей истории - от национализации в годы революции и ремонта во время фашистской оккупации до упадка в 90-е.

Между тем до 30-х годов именно «гельдтуха», как ласково называют ее местные жители, была главной баней города. В ней работало четыре отделения, а пропускная способность составляла 250 человек. Постепенно она перестала удовлетворять современным требованиям и во второй половине 30-х годов даже была закрыта - уже в то время на ее ремонт не находилось средств.

В разные годы баня неоднократно перестраивалась, меняя свой облик. Например, в годы войны сгинула навсегда западная пристройка комплекса. Но вопреки всему в любые времена ее ностальгически любили за дровяную печь, отличный пар и расположение на берегу Псковы, в непосредственной близости к дорогим сердцу любого горожанина Троицкому собору и Кремлю.

Новые веяния века XXI не оставили баню в стороне. Бизнес работал в убыток, здание, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, ветшало, проседало и потихоньку разваливалось. В какой-то момент МЧС распорядились закрыть весь второй этаж - там выявили несоответствие противопожарным нормам. А летом 2015 года баню после долгих дискуссий продали и... закрыли.

Новым владельцем памятника регионального значения стало ООО «Сити-сервис». Цена вопроса - 8 млн 100 тыс. рублей. По условиям продажи в обязанность покупателя вошли обременения: компания взяла на себя обязательства сохранить историческую функцию Гельдтовой бани на срок 49 лет, до апреля 2017 года выполнить научно-проектные и исследовательские, а с апреля 2017 по апрель 2020 года - ремонтно-реставрационные работы.

Псковичи с нетерпением стали ждать, когда же любимая банька преобразится в обещанный инвестором прекрасный банный комплекс с рестораном. Кто-то ждал скептически, кто-то - с оптимизмом. И вот, в июне этого года разнеслось по Пскову: забор поставили вокруг Гельдтовой, спустя несколько дней - крышу разбирают!

Все по науке

Почему же к работам инвестор приступил только сейчас? Причина - в сложности самого объекта, месте его расположения и принципиальном желании сохранить этот знаковый, особый для Пскова объект в его изначальном статусе и с его прежним названием.

Контроль и согласование проектных и реставрационных работ в Гельдтовой бане осуществляется несколькими ведомствами. В их числе не только областной комитет по охране памятников, но и природоохранная прокуратура, а также другие природоохранные органы: здание расположено в прибрежной водоохранной зоне, рядом с Псковой. В частности, в процессе подготовительных работ Научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства (НИИОРХ) проводилась оценка негативного воздействия на рыбную и растительную фауну, экспертное заключение давало Северо-Западного управления рыбного хозяйства.

К проектированию и прохождению процедуры согласований, согласно действующему законодательству, можно приступить только после обследования объекта охраны культурного наследия - оценки его физического состояния, проведения микологического исследования, в рамках которого определяется наличие или отсутствие опасных микроскопических грибов.

Выводы специализированных организаций, принимавших участие в проектно-исследовательских работах, подлежат экспертному заключению не менее чем 3-х независимых экспертов Министерства культуры РФ и Росреставрации. Все эти сложные кропотливые процедуры — с определенной установленной очередностью работ — и привели к тому, что почти три года подрядчик не мог приступить к работам на Гельдтовой бане.

Как только все необходимые разрешения были получены, здание начало оживать.

«Мы начали с реконструкции кровли, чтобы сохранить конструкцию здания, которое является памятником регионального значения, - рассказывает один из инвесторов, известный псковский бизнесмен Роман Кухи. - При этом буквально все в здании находится в аварийном состоянии: стены в прямом смысле трещат по швам, фундамент подмыт со стороны реки, по перекрытиям ходить опасно. Ситуация довольно сложная. Чтобы сохранить памятник, сейчас мы должны накрыть кровлю, планируем это сделать до 15 сентября. Также в планах — привести в надлежащий вид фасады. При этом их внешний вид останется исходным».

Чтобы сохранить конструктив здания, предполагается опустить вертикальную планировку на полметра, сделать пристенные дренажи. «Где получится сделать пластовый дренаж внутри здания — значит, будем делать пластовый, - отметил Роман Кухи. - Здание неоднократно подтапливалось, мы сделали шурфы фундамента и понимаем, что по нему много вопросов. Но мы знаем, что надо сделать, чтобы привести его в порядок и чтобы в дальнейшем он не разрушался».

Псковские Сандуны

Наряду с задачей сохранения Гельдтовой бани как памятника истории и архитектуры, вопрос ее приспособления для современного использования не менее актуален.

О том, что здание на Милицейской, 16 сохранит свое прежнее назначение, говорилось неоднократно. Но, естественно, хотелось каких-то деталей, подробностей: какой будет баня, смогут ли посещать ее простые смертные, чем ее будут топить, как новые собственники планируют завлекать клиентов, учитывая, что банный бизнес в Пскове - не самый прибыльный.

Итак: планируется, что на первом этаже будет порядка 60 мест, это будет большая общественная баня. На втором этаже разместятся несколько привилегированных отделений. В одноэтажной части здания предполагают открыть общепит - идеи о том, каким он будет, уже есть.

В бане установят очень мощную печку на газу весом порядка 30 тонн - укладывать ее начнут уже этой зимой. Кстати, для консультаций в процессе подготовки проекта привлекались специалисты-профессионалы, в том числе эксперты из знаменитых Сандуновских бань в Москве: они помогали проработать логистику проекта и технические нюансы.

Что касается возможности окунуться в Пскову после парилки, то инвестор - только за. Если ему разрешат взять участок берега возле бани в аренду, он готов не только привести его в надлежащий вид, но даже разместить на прилегающей территории небольшой пляж, поставить шезлонги и проводить там мероприятия. «Если нам такой возможности не представиться, возможно, городская администрация сама проведет благоустройство берега — мы будем ей признательны, - подчеркивает Роман Кухи. - Ясно одно: за этим участком должен быть закреплен кто-то, кто будет за ним ухаживать, другого варианта нет».

По мнению специалистов, в идеале бы русло Псковы почистить и привести в порядок дно реки. Может, даже проект углубления акватории продумать: Пскова на этом участке (да и дальше по течению) достаточно мелководная, где купаться — не совсем понятно. Между тем экскурсоводы рассказывают, что еще в начале XX века Пскова была судоходной. Так что, кто знает, - может, мы еще увидим, когда к слиянию с Великой устремятся не только плавсредства «Ганзейского хайпа», но и лодочки рыбаков, и спортивные яхты...

Ремонт и реставрация в любимой псковичами бане только начались. Горожан, которые беспокоились, что строители-реставраторы могут повредить парковую зону, успокоили: покрытие улицы Милицейской рассчитано по нормативам проезжей улицы, поэтому вся необходимая техника сможет подъехать к объекту.

Говорить об окончательных сроках открытия легендарной бани пока рано. Как бы то ни было, инвесторы рассчитывают, что не разочаруют жителей и гостей города, и очень скоро мы сможем поздравить Псков со старой новой баней.

Елена Никитина