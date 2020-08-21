Происшествия

Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове

Бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича задержали в псковской гостинице «Рижская» 21 августа около 22:00.

По словам его адвоката Вячеслава Головина, Андрей Остапович, находится в Завеличенском отделе полиции Пскова, пишет РБК.

«Меня к нему сегодня не пустили, сказали, что не пустят и завтра, хотя завтра истекает 48-часовой срок его задержания. По данным моих источников, официальная версия задержания - якобы он незаконно пересек границу Российской Федерации; наверное, будет пандемия рассматриваться. Но на самом деле ждут документы из Белоруссии о его экстрадиции. Белорусы вменяют ему чуть ли не измену родине», - рассказал он.

Вячеслав Головин добавил, что подал жалобу в прокуратуру и 23 августа планирует снова попытаться попасть к своему подзащитному.

«Пока он находился в Белоруссии, никто ему официально ничего не вменял. Он пытался выехать в Латвию, ему дали добро на политическое убежище, дали визу, так называемую визу D, которая позволяла бы ему въехать в Латвию в период пандемии, но он, увы, не успел», - добавил адвокат.