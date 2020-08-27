Происшествия

Три женщины получили переломы при пожаре на опочецкой швейной фабрике. ФОТО и ВИДЕО

Три женщины пострадали в результате пожара на швейной фабрике в Опочке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, они получили переломы лодыжек, у одной пострадавшей – ожог.

Газета «Красный маяк» сообщает, что спасатели не могут установить местонахождение двух сотрудниц.

Фото: сообщество «ВКонтакте» «Опочка_INFO»

В ведомстве отметили, что пожар зафиксирован на площади 130 кв. м. В настоящий момент ведутся работы по его ликвидации. Всего в тушении пожара задействованы 17 человек и 4 единицы техники.

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Напомним, кожгалантерейная фабрика «Альянс» загорелась в Опочке на улице Коммунальной, 47. Пожар произошел 27 августа около 8:00.