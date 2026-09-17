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Убивший родного дядю и закопавший труп в сарае великолучанин предстанет пред судом

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Великие Луки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

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По версии следствия, 30 декабря 2025 года обвиняемый в преддверии новогодних праздников приехал в гости к своему деде, проживавшему в частном доме в одной из деревень Великолукского округа. Во время совместного распития алкоголя между родственниками произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил хозяина дома руками и подручными предметами по голове и телу. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. Впоследствии обвиняемый закопал труп в яме в расположенной на придомовом участке хозяйственной постройке.

По ходатайству следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также установлено, что фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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