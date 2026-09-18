Устроившие погром в частном доме в Себеже подростки избежали уголовного дела

Себежский районный суд удовлетворил административные иски МО МВД России «Себежский» о помещении троих несовершеннолетних (2012-2013 годов рождения) в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В июне подростки через разбитое ими окно проникли в жилой дом, откуда похитили деньги, сигареты, а также повредили личное имущество, находящееся в доме, причинив тем самым ущерб на сумму 35 000 рублей.

Подростки еще не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, поэтому следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконного проникновения в жилище.

Решениями суда подростки помещены в ЦВСНП на сроки от 15 до 30 суток.