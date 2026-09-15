Росгвардейцы задержали девушку за кражу роллов из магазина в Пскове

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали девушку 2008 года рождения за кражу роллов из магазина на улице Труда в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по региону.

Патрульные получили информацию о срабатывании сигнала «Тревога» из торгового объекта около 4 часов утра 15 сентября. Росгвардейцы оперативно выдвинулись на место происшествия. По прибытии они задержали гражданку, которая похитила из торгового зала роллы.

Сотрудники доставили задержанную в УМВД для дальнейшего разбирательства.