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Мошенники выманили у псковичей и великолучан около 7 млн рублей

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В полицию обратились жители Пскова и Великолукского муниципального округа, ставшие жертвами телефонных и интернет‑мошенников. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил порядка 7 млн рублей, возбуждены уголовные дела. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области. 

По данным правоохранительных органов, злоумышленники действовали дистанционно - они связывались с гражданами по телефону и в мессенджерах. При этом мошенники представлялись сотрудниками Федеральной службы безопасности, а также арендодателями квартир.

Под различными предлогами аферисты убеждали собеседников срочно перевести сбережения на так называемый «безопасный счёт». Кроме того, в ряде случаев граждан вводили в заблуждение под видом оформления аренды жилья: им предлагали внести предоплату за квартиру, после чего денежные средства присваивались злоумышленниками.

По указанным фактам следственными подразделениями возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 158 УК РФ.

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