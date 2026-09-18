В Бежаницах задержали мужчину, бросавшего камни в окна администрации

В поселке Бежаницы наряд вневедомственной охраны Росгвардии выехал на сигнал «Тревога» из администрации муниципалитета. Там сотрудники задержали мужчину 1989 года рождения, бросавшего камни в окна здания. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, всего с 10 по 16 сентября росгвардейцы совершили 340 выездов по сигналам «Тревога» в Псковской области и задержали 27 граждан за административные правонарушения.

В Пскове экипажи задержали шестерых человек. Граждане попытались вынести неоплаченные товары из магазинов «Лента», «Магнит» и кафе «ПАБ».

В Порхове росгвардейцы поймали 37-летнего мужчину, который похитил товары из магазина «Пятерочка» на сумму 850 рублей.

Росгвардейцы передали всех правонарушителей сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Также один раз полиция привлекла наряды Росгвардии для обеспечения безопасности и правопорядка по сообщениям дежурных частей территориальных органов внутренних дел.

«Вневедомственная охрана Росгвардии осуществляет круглосуточную защиту имущества граждан и организаций. Оперативное реагирование на сигналы «Тревога» и слаженные действия личного состава позволяют обеспечивать высокий уровень безопасности на охраняемых объектах», - отметили в пресс-службе управления. В настоящее время подразделения обеспечивают централизованную охрану 3170 объектов, 2391 МПХИГ Псковской области, а также 92 транспортных средств.