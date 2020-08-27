Названа наиболее вероятная причина пожара на швейной фабрике в Опочке

Наиболее вероятной причиной пожара на кожгалантерейной фабрике «Альянс» в Опочке стало неосторожное обращение с огнем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области
Напомним, возгорание на фабрике (улица Коммунальная, 47) произошло утром 27 августа. Огнем были охвачены 130 квадратных метров. Пожар был потушен лишь к 13.35. Точная причина возгорания будет названа после пожарно-технической экспертизы.
На месте пожара были обнаружены два трупа. В ведомстве подтвердили, что при пожаре погибли две женщины.
Кроме того, травмы получили три женщины. Доследственную проверку по факту пожара ведет Следственный комитет.