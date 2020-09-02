Происшествия

Житель Усвят проведет 12 лет в колонии за убийство спящего мужчины и угон его машины

Собранные Великолукским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего местного жителя. Он признан виновным в убийстве (ст.105 ч.1 УК РФ) и угоне (ст.166 ч.1 УК РФ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, установлено, что 2 апреля 2020 года осужденный, находясь по месту жительства в одной из деревень Усвятского района, поссорился с бывшим сожителем своей возлюбленной.

Дождавшись, когда потерпевший уснет, он дважды ударил его ножом в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления. Затем преступник угнал автомобиль потерпевшего.

Изучение личности данного лица показало, что он ранее судим за убийство.

Приговором Невельского районного суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.