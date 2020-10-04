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Хлор в воде не мог стать причиной недомогания школьников в Великих Луках - эксперт

Гиперхлорированная вода не могла стать причиной массовой госпитализации школьников в Великих Луках. Об этом сообщил главный инженер предприятия Николай Гордеев, пишет «МК в Пскове».

Он пояснил, что гиперхлорирование на Горводоканале невозможно из-за обновленной в 2014 году технологии.

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«Раньше мы воду хлорировали жидким хлором из баллонов. Сейчас все по-другому, уже шесть лет как. Новая установка на основе гидролиза обеспечивает обеззараживание воды диоксидом хлора, гиперхлорирование просто невозможно, технология другая», - подчеркнул он.

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Отметим, в комментариях в Instagram губернатора Михаила Ведерникова один из великолукских пап высказал мнение, что дети надышались хлором из-за чересчур хлорированной воды.