Происшествия

Мастурбирующий мужчина замечен в одном из детских садов Пскова

Мастурбирующий мужчина замечен в одном из детских садов Пскова. Об этом говорится в сообщении под названием «Детский сад посещает педофил», опубликованном 21 декабря на сайте губернатора.

Утром 18 декабря одна из мам привела дочку в детсад и увидела на лестничном пролете между первым и вторым этажом детсада N44 мастурбирующего мужчину. «Этот пролет находится возле входа в группу моего сына, дверь в группу всегда открыта, как и двери в сам садик, никакой охраны в садике нет, и любой может зайти под видом родителей и делать что хочет», - говорится в обращении.

«Конкретно этот мужчина уже дважды приходил в наш сад, - написала автор обращения. - Это государственный садик и государство несет ответственность за безопасность наших детей. Так, как так получилось что нам страшно доверять детей государству?! Пожалуйста, примите меры!» - написала автор обращения.