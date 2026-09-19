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В Псковской области мошенники украли миллион рублей, представляясь работниками банка

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Неустановленные лица под видом сотрудников банковских организаций и правоохранительных органов по телефонам и в мессенджерах обратились к некоторым жителям Пскова и Великих Лук и обманным путем ввели их в заблуждение, завладев денежными средствами этих граждан на общую сумму порядка 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, своим собеседникам аферисты настоятельно рекомендовали, якобы, во избежание серьезных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасные счета», а также предложили возможность дополнительного заработка на биржевой платформе. 

Убедившись, что их обманули, потерпевшие обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 и 3 статьи 159 УК РФ.

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