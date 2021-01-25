Происшествия

Двое несовершеннолетних пропали в Великих Луках

В Великих Луках полиция разыскивает двоих пропавших несовершеннолетних. 24 января в 21:30 юноша и девушка ушли из дома и до настоящего времени их местоположение неизвестно, сообщает Луки.ру.

Пропали Беляева Снежана Александровна 2005 года рождения (на вид 14-15 лет, рост средний 150-160 см, худощавого телосложения, волосы русые, была одета в черную куртку, шарф светлого цвета, колготки, кроссовки) и Булгаков Александр Денисович 2004 года рождения (на вид 15-16 лет, рост примерно 160-175 см, худощавого телосложения, волосы русые короткостриженые, был одет: в куртку темного цвета, спортивные штаны темного цвета).

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения детей, просят позвонить по телефонам: 02 и 8 999 093-81-57.