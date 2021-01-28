Происшествия

Житель Гдовского района осужден за хранение пороха в бане

Прокуратурой Гдовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Гдовского района, незаконно хранившего банку бездымного пороха. Приговором Гдовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что в течение длительного времени в помещении бани на своем участке в деревне Каменка Гдовского района осужденный незаконно хранил обнаруженную им ранее и оставленную для личного пользования банку бездымного пороха, являющегося взрывчатым веществом.

В соответствии федеральным законодательством хранение и ношение оружия и боеприпасов без лицензии органов лицензионной разрешительной системы РФ запрещается.

Сотрудниками ОМВД России по Гдовскому району взрывчатое вещество обнаружено и изъято в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 5000 рублей. На основании части 3 ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание в виде шести месяцев лишения свободы, суд определил к отбыванию условно с испытательным сроком – один год.

Приговор суда в законную силу не вступил.