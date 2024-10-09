Происшествия

Порхович обвиняется в передаче ВСУ координат воинских частей Пскова

Противоправная деятельность уроженца Порховского района пресечена управлением ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В 2023 году фигурант в мессенджере Telegram инициативно связался с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, подконтрольного Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, целью которого является вербовка российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов, а также сбор информации военного характера.

Действуя умышленно, испытывая негативное отношение к Российской Федерации и желая помочь Украине в ходе специальной военной операции, обвиняемый передал представителям ВСУ фотографии и географические координаты расположения воинских и гражданских объектов на территории города Пскова. Установлено, что вышеуказанная информация содержала актуальные сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (Установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ) возбуждено следственным отделом УФСБ России по Псковской области.

Расследование продолжается.