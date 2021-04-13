Происшествия

Квартира горела в Пскове из-за короткого замыкания в гирлянде

Короткое замыкание в гирлянде предположительно стало причиной пожара в двухкомнатной квартире в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре на улице Западной поступила 15 апреля в 21.48.

В двухкомнатной квартире в комнате огнем поврежден диван на площади 2 кв. метра и оконная рама 6 кв. метров. Квартира закопчена.

В 13.15 в Псковском районе в деревне Дуброво сгорела бытовка из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

В 14.08 в Псковском районе в деревне Уграда загорелся сарай. В ангаре огнем повреждена стена из металлопрофиля на площади 10 кв. метров из-за неосторожного обращения с огнем. Спасен ангар

В 19.47 в Печорском районе в деревне Пырсте (Круппская волость) горела баня. Причина - перекал печи.

В ночь на 16 апреля в 05.15 в деревне Большие Рогатки в Опочецком районе сгорело бесхозное строение.

Причина пожара во всех случаях указана предварительно.