Пенсионер погиб при пожаре на улице Винатовского в Великих Луках

Возгорание в двухкомнатной квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома произошло на улице Винатовского в Великих Луках 19 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 18:40. В спальне огонь повредил кровать, помещение закопчено по всей площади. При ликвидации пожара обнаружен погибшим мужчина 1937 года рождения. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы отопительного электрического оборудования вследствие короткого замыкания.

Привлекались десять специалистов МЧС России и четыре единицы техники.