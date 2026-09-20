Росгвардейцы задержали в Пскове похитителей продуктов и зубной щётки на 5 тысяч рублей

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии за минувшие сутки пресекли в областном центре кражу продуктов питания и зубной щётки, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области.

19 сентября около 19:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы города Пскова, получили информацию, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы оперативно выдвинулись и по прибытию задержали граждан 1985 и 1986 года рождения, которые похитили из торгового зала зубную щетку, продукты питания на сумму более 5 тысяч рублей.

Граждане задержаны сотрудниками вневедомственной охраны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.