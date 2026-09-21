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В гдовской деревне незаконно убили лося, у охотника изъяли ружье и топор

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Дознаватели ОМВД России по Гдовскому муниципальному округу возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области. 

Фото: «Природа 60» / «ВКонтакте»

Инцидент произошел 18 сентября в лесном массиве вблизи деревни Драготина Гдовского муниципального округа. Убито дикое животное - лось. Причиненный ущерб на данный момент устанавливается. 

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По месту жительства 57-летнего фигуранта уголовного дела проведены обыски. Изъят топор со следами бурого цвета, двуствольное гладкоствольное ружье и патроны к нему. 

В настоящее время в отношении мужчина избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке. 

Ранее возбудили дело по факту незаконного убийства лося в Псковском округе.

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