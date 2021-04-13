Происшествия

В колонию строгого режима отправится пскович за кражу смартфонов

Пскович лишился свободы за кражу двух мобильных телефонов у своей знакомой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Днем 31 октября ранее судимый 33-летний пскович похитил два смартфона общей стоимостью 7 тысяч рублей из квартиры своей знакомой в деревне Подборовье-3.

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С учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств и наличия отягчающего наказание обстоятельства в виде рецидива преступлений суд назначил псковичу наказание в виде 9 месяцев лишения свободы. Поскольку новое преступление он совершил в период отбытия условного осуждения, суд окончательно определил виновному наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.