Происшествия

Отца и сына из Стругокрасненского района отправили в колонию за изготовление наркотиков

Отца и сына из Стругокрасненского района привлекли к уголовной ответственности за незаконное изготовление и хранение наркотиков без цели сбыта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В 2018 году житель деревни Лудони предложил своему сыну изготовить кокаин и метилэкгонин. Подсудимые определили, что изготавливать наркотики они будут в бане, расположенной на территории у частного дома, по месту их постоянного проживания.

Отец и сын приобрели в Санкт-Петербурге и Псковской области необходимые книги, предметы и специальное химическое оборудование, а также собрали сведения из различных интернет-ресурсов о процессе изготовления наркотических средств.

В период с 1 ноября 2018 года по 2 апреля 2020 года мужчины изготовили 9,328 грамма кокаина и 34,875 грамма метилэкгонина. Наркотики они хранили без цели сбыта до момента изъятия сотрудниками УМВД России по Псковской области.

Кроме того, подсудимые, не имея специального разрешения от уполномоченного на то органа, дающего право на приобретение, хранение взрывчатых веществ, приобрели пикриновую кислоту общей массой не менее 12,99 грамм, относящуюся к категории бризантных взрывчатых веществ. Кислоту они поместили в баню и стали хранить без цели сбыта.

Подсудимые свою вину признали полностью, от дачи показаний отказались. Суд признал их виновными и назначил наказание отцу в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 110 000 рублей, а сыну - наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.