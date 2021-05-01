Происшествия

За неделю в Псковской области 39 водителей попались пьяными за рулем

За период с 26 апреля по 2 мая сотрудниками ГИБДД УМВД России по Псковской области пресечено 1948 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. Выявлено 39 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 10 водителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе дорожной полиции.

Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.