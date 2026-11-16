Хакеры расширили перечень способов взлома автомобильных систем

Хакеры осваивают новые способы проникновения в автомобильные системы. Ранее их взламывали через Bluetooth, Wi-Fi или неофициальные прошивки. Однако сегодня возможностей для злоумышленников становится больше: через зарядные станции, охранные сигнализации, каршеринг, автопарки и не только. Об этом рассказали участники рынка.

Одним из новых направлений для хакеров стали электромобили. Основной риск создают зарядные станции, которые часто взаимодействуют с управляющими серверами без шифрования и строгой аутентификации, пояснили эксперты. Другая угроза — вмешательство в систему управления батареей, что создает риски не только для данных, но и для физической безопасности пользователей. При этом в России насчитывается около 10 тысяч зарядных станций, более трех тысяч из них находятся в Москве.

С рядом рисков сталкивается и беспилотный транспорт. По данным компании «Технологии безопасности транспорта», сегодня на федеральных трассах работает 121 беспилотный грузовик, а к 2028 году их количество вырастет до тысячи. При этом с 2027-го на дороги общего пользования планируют выпустить беспилотные легковые автомобили. Сложность состоит в том, что каждое беспилотный транспорт работает под постоянным удаленным контролем и обменивается данными с инфраструктурой. Для злоумышленника взлом такой машины будет ценнее.

Мишенями злоумышленников становятся не только автомобили, но и связанная с ними инфраструктура: автопарки, сервисы каршеринга, логистические компании, заправочные станции, системы автопроизводителей и сигнализаций.